操控得了爱车，把玩得了腕表！卡地亚Drive de Cartier系列5月优雅上市：只为敏锐、独立的Drive Men

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卡地亚 (Cartier) Drive de Cartier系列腕表广告大片









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卡地亚 (Cartier) Drive de Cartier系列腕表





一般来说，女士腕表的创意总是相对感性，男士腕表的创意相对简单明了。但卡地亚 (Cartier) 将于5月优雅上市的Drive de Cartier全新系列，却也有几分感性的味道。它为敏锐、独立、优雅的Drive男士诞生，他们把玩腕表的优雅姿态，如同操控自己的爱车一样令人着迷。Drive de Cartier腕表的灵感本身便是来自古董车的造型，比如汽车进气格栅的扭索雕纹表盘，圆弧形表镜，位于6时位置的小秒针表盘，如螺栓般的上链表冠⋯⋯





Drive de Cartier腕表表壳以玫瑰K金或精钢打造，配备黑色、灰色或白色扭索雕纹表盘，搭配罗马数字时标及剑形指针。透过透明表背，可见卡地亚1904 MC型工作坊精制机芯。该款机芯拥有两个版本：1904-PS MC型机芯具备时分显示、小秒针和日期显示功能；1904-FU MC型机芯配备双时区、昼夜显示、大日历和小秒针功能。





此外，Drive de Cartier腕表亦推出了高级制表款，搭载9452 MC型浮动式陀飞轮机芯，荣膺“Poinçon de Genève” (日内瓦优质印记) 。