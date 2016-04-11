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王俊美“寻表之旅”上演大结局 诗意街头浪漫邂逅 这场时髦剧你给多少分？

来源：海报时尚网 2016-04-11 11:59:00
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巴塞尔钟表展
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第44届瑞士巴塞尔国际钟表珠宝展落下了帷幕，嘉人与王鸥的寻表之旅也以“秀恩爱”+“拉仇恨”上演了完美的结局。前方小分队满足了大家“求寻表、求最美、求同框、求邂逅、求帅一脸”的种种合理要求，完美完成了任务

王鸥

王鸥


在瑞士朝夕相处的日子中，感受着这个姑娘镜头前的光芒和背后的真实。这不是一篇常规的人物采访，更是一次我们送给大家关于这六天五晚巴塞尔之旅，我们眼中的真实的她，不是汪处长，不是秦般若，不是王俊美，只是王鸥，清晨睡眼朦胧吃早餐的她，展厅里气场全开的她，城市街头捧一束鲜花大笑的她，对着远方发呆放空的她，纯粹而简单。


我万里奔赴 只为醒在你最美的下一刻里 清晨7：00 刚刚苏醒的Luzern 当清晨7点的阳光，穿过皮拉图斯山缠绕着云雾的俊俏山顶，穿过卢塞恩湖积雪融化而成的清澈水面，照进了这栋古老的临湖建筑四楼阳台的栏杆，落地窗前薄薄的白色纱帘随着早春的清风微扬，将晨光融化成道道斑驳的金光。


我万里奔赴 只为醒在你最美的下一刻里


清晨7：00 刚刚苏醒的Luzern


当清晨7点的阳光，穿过皮拉图斯山缠绕着云雾的俊俏山顶，穿过卢塞恩湖积雪融化而成的清澈水面，照进了这栋古老的临湖建筑四楼阳台的栏杆，落地窗前薄薄的白色纱帘随着早春的清风微扬，将晨光融化成道道斑驳的金光。


王鸥

王鸥


条纹套装：'S Max Mara


黑色无袖打底衫：MO&Co.


这座城市，它用早春带着冰雪融化气息的风苏醒了她的睡意，用沉淀了几百年的一城美景犒赏了她的双眼。在巴塞尔的清晨里，莱茵河水静静北流，她可以穿着睡衣以最自在的姿态享用一顿法式早餐，可以素颜像孩子一样笑得毫无顾虑，只因她知道，这座城市会将她温柔以待。


王鸥

王鸥


Q&A关于生活：手机、早餐和有强迫症天蝎座


Q：每天早上起床， (睁开眼睛后) 要做的第一件事是？


A：看手机，手机已经成为和生活中最重要的联系。不只是早上起来，每天睡前也要刷一遍朋友圈和微博，才算把这一天真正过完。最后还要批复“朕已阅”哈哈！


Q：平时有吃早餐的习惯吗？会准备些什么？平时在家会自己做饭吗？最拿手的菜是？


A：我从前是一个多年不吃早餐的人，所以肠胃特别不好，这是一个不好的习惯。反而在剧组中，因为每天都会起得很早，所以就会坚持吃早餐。平时很少机会可以自己做饭，但是我对做饭蛮有天赋的，我可以四菜一汤，吃的味道我基本都能做出来，比如红烧肉啊，蒸鱼啊都没问题。


王鸥

王鸥


Q：能跟我们分享最近看的一本书吗？

A：《圣经》 里有很多小故事，我经常会随意随意翻到一个读，都很有意思，也很有启发性。


Q：平时没有工作安排的时间都喜欢做些什么？

A：在家里休息和打扫，我是很恋家的人，平时休息的时候经常整天呆在家里，喜欢走来走去，去书房看看、去收拾化妆品和衣服，可以很晚都不睡觉，应该就是很多女生在家的状态。


Q：家里布置的是有花心思去设计？是不是有整理癖？

A：现在因为是租的房子，所以没有太花心思去布置。我想如果未来有了自己的房子，我一定会花很多的心思在装饰布置。我是个有很严重强迫症的天蝎座，所以会将所有东西都安自己的逻辑分类。


Q：喜欢晴天还是喜欢阴天？

A：两种都是很不一样的感觉，阴天显得更冷些，有阳光又会觉得很温暖。


Q：用三个词形容一下阴天时的心情？

A：阴天适合思考，就像刚刚，我本来拿着手机想要到阳台拍照，但后来走到外边，发现就不想拍，只想看着远方，被浓雾笼罩着的城市房屋、山坡、树，突然这些景色会让你去想很多，但想完之后，就会放空，变空白。


Q：用你作品里的一句台词来表达你此刻的心情？

A：讲过的台词太多了，一时也不会记很准确。但有一个场景，让我印象很深，是《伪装者》中，在一场大雨里，曼春拥抱着明楼，剧本里写着：“汪曼春淋着雨拥抱着明楼，她感觉像拥抱了整个世界”。这个女人一辈子血腥残暴，但此时此刻她只想拥有这个她最爱的人，所以她再坏，大家都觉得她的爱是不可否认的。但其实这一切都是虚幻的，就像刚刚雾里面的那些景色，你看好像都有，但好像都没有。

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